Uppgifter: Aston Villa överväger att ta tillbaka Abraham

Aston Villa uppges vilja förstärka anfallssidan.

Enligt brittiska medier finns ett intresse för en återkomst av Tammy Abraham.

Foto: Bildbyrån



Aston Villa kan vara på jakt efter konkurrens till Ollie Watkins längst fram. Enligt The Telegraph undersöker klubben möjligheten att ta tillbaka Tammy Abraham, som tidigare haft stor framgång i klubben.

Den 28-årige anfallaren tillhör Roma men spelar den här säsongen på lån i Besiktas. Det turkiska storlaget uppges ha en köpoption på Abraham värd 11,2 miljoner euro, motsvarande drygt 120 miljoner kronor, som kan aktiveras om vissa villkor uppfylls. Det kan försvåra en potentiell affär för Aston Villa.

Abraham står noterad för tolv mål och tre assist på 24 matcher den här säsongen för Besiktas.

Senast han spelade för Aston Villa var under säsongen 2018/19, då han gjorde 26 mål och tre assist på 40 framträdanden.