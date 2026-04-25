Uppgifter: Aston Villa-stjärnan öppen för flytt från England

Morgan Rogers har blommat ut till en av Aston Villas bästa spelare.

Nu kan han vara på väg bort.

Enligt TalkSport är intresset för 23-åringen stort och spelaren själv är öppen för att testa vingarna i ett annat land.

Sedan vintern 2024 har Morgan Rogers, 23, spelat för Aston Villa då han lämnade Middlesbrough. Under sina snart två och ett halvt år i klubben har engelsmannen spelat 118 matcher och bidragit med 29 mål och 26 assist.

Succén har även inneburit att den offensiva mittfältaren har blivit uttagen i det engelska landslaget, där han står noterad för 13 landskamper.

Snart kan han dock flytta från sitt hemland.

Enligt uppgifter från TalkSport är Rogers öppen för att testa på spel utanför Englands gränser och intresset för honom är minst sagt stort.

Bland annat har Paris Saint-Germain nu gett sig in i jakten på honom och sedan tidigare har Arsenal, Manchester United och Chelsea uppgetts vara villiga att värva 23-åringen.

Morgan Rogers kontrakt med Aston Villa sträcker sig fram till sommaren 2031.