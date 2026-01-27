Uppgifter: Aston Villa vill ha tillbaka Luiz

Douglas Luiz lämnade Aston Villa för 18 månader sedan.

Nu vill Birminghamklubben ha tillbaka brassen.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Aston Villa sålde Douglas Luiz till italienska Juventus sommaren 2024. Brassen har den senaste tiden varit utlånad till Nottingham Forest.

Nu rapporterar Sky Sports att Aston Villa har ångrat sig. Klubben uppges vilja köpa tillbaka mittfältaren efter att sålt honom för 18 månader sedan.

Sky Sports skriver att Aston Villa är på jakt efter en till mittfältare efter skadorna på Boubakar Kamara och John McGinn.

Douglas Luiz kontrakt med Juventus löper ut sommaren 2029.

