Uppgifter: Aston Villa vill värva Curtis Jones

Aston Villa visar starkt intresse för Curtis Jones.

Nu kan mittfältaren vara på väg att lämna Liverpool i sommar.

Foto: Bildbyrån

Curtis Jones har tillhört Liverpool hela sin karriär, från akademin till A-laget. Men nu kan mittfältaren vara på väg bort.

Enligt uppgifter förbereder sig 25-åringen för en flytt i sommar, samtidigt som Liverpool uppges överväga en försäljning.

Flera klubbar har kopplats ihop med Jones, däribland Tottenham Hotspur, Inter Milan och Newcastle United.

Nu uppges Aston Villa ligga bäst till och planera ett konkret bud.

Jones står noterad för två mål och två assist på 43 matcher den här säsongen och har kontrakt med Liverpool till sommaren 2027.