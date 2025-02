Uppgifter: Atalanta förhandlar om Vural

Isak Vural, tidigare spelare i Hammarby IF har sedan tidigare intresse på sig från Atletico Madrid.

Nu kommer uppgifter om att även Atalanta är intresserade av mittfältaren.

Isak Vural, 18, lämnade Hammarby IF för Frosinone för ett år sedan. Nu kan han vara på väg att byta klubb. Enligt uppgifter är Atalanta i samtal med Frosinone om att låna den talangfulla mittfältaren fram till sommaren 2026, med en köpoption inkluderad.

Sedan flytten till Italien har Vural deltagit i 13 tävlingsmatcher.



För drygt en vecka sedan rapporterades det att den spanska storklubben Atlético Madrid också visat intresse för honom och nu uppger den italienske journalisten Luca Bendoni att även Atalanta har blivit intresserade av 18-åringen.

Om affären går igenom förväntas Atalanta betala cirka 3 miljoner euro (omkring 34 miljoner kronor) för Vural. Hans nuvarande kontrakt med Frosinone sträcker sig till sommaren 2026, men om han lånas ut kan kontraktet komma att förlängas, enligt uppgifterna.

