Uppgifter: Atletico Madrid beredda att släppa tre spelare

Atletico Madrid uppges vara villiga att släppa tre spelare.

Detta i form av försvararna José Maria Gimenez, Clément Lenglet och Nahuel Molina.

Det rapporterar spanska RadioMarca.

Foto: Bildbyrån

Det har hänt en hel i Atletico Madrids försvarsled under den senaste tiden. Detta då man har plockat in spelare som Marc Pubill, David Hancko och Matteo Ruggieri.

Nu är man beredda att släppa tre spelare, i form av försvarare, enligt spanska RadioMarca.

José Maria Gimenez, Clément Lenglet och Nahuel Molina kan alla vara aktuella för en flytt från huvudstadsklubben, enligt uppgifterna.

Franska Clément Lenglet har spelat permanent i klubben sedan i somras, då han köptes loss från FC Barcelona varifrån han var utlånad. Gimenez har spelat i”Atleti” sedan 2013 och har kontrakt fram till sommaren 2028 och Molinas avtal sträcker sig till sommaren 2027.