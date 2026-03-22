Uppgifter: Atletico Madrid har lagt bud på Atalanta-stjärnan

Atletico Madrid är ute efter att spetsa truppen i sommar.

Därför har man nu lagt ett bud på Atalantas mittfältare Éderson.

Det rapporterar Football Italia.

Med ett par månader kvar fram till att sommarens transferfönster öppnar har Atletico Madrid lagt ett bud på en spelare.

Enligt Football Italia har Madrid-klubben lagt ett bud på 35 miljoner euro, eller 378 miljoner kronor, plus fem miljoner i bonusar för Atalantas Éderson.

Detta har man valt att göra med anledning av att man vill ersätta den Tottenham-flyktade Conor Gallagher. Enligt uppgifterna ska man också ha brassen som sitt primära mål för sommaren.

Éderson har spelat för Atalanta sedan 2022, då han lämnade Salernitana och står noterad för spel i 171 matcher – i vilka det har blivit 15 mål och 5 assist.