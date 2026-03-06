Uppgifter: Atletico Madrid intresserade av Kang-in Lee

Kang-in Lee, 25, har intresse över sig.

Atletico Madrid sägs vara intresserade av mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Kang-in Lee anslöt till Paris Saint-Germain redan 2023. Sedan dess har 25-åringen vunnit flera titlar med klubben.

Nu drar en La Liga-klubb i mittfältaren.

Enligt transferjournalisten Matteo Moretto är Atletico Madrid intresserat av att värva 25-åringen.

Samtidigt uppges PSG vilja förlänga kontraktet med Kang-in Lee, var nuvarande avtal löper ut sommaren 2028.