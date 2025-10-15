Uppgifter: Atletico Madrid intresserade av Lewandowski

Robert Lewandowski ser ut att lämna Barcelona efter säsongen.

Enligt uppgifter ska Atlético Madrid vara intresserade av den rutinerade anfallaren.

Robert Lewandowskis kontrakt med Barcelona löper ut efter den här säsongen, och rapporter från den katalanska tidningen Sport tyder på att Barcelona inte planerar någon förlängning.

Nu skriver sajten Fichajes att Atlético Madrid har riktat intresset mot polacken inför nästa säsong. Om Lewandowski är villig att skriva på för Barcelonas rival framgår dock inte.

Utöver Atlético Madrid har det tidigare rapporterats om intresse från Fenerbahce samt klubbar i Premier League, Saudiarabien och Major League Soccer. Samtidigt har det spekulerats om att Lewandowski kan välja att avsluta karriären efter säsongen.



Lewandowski anslöt till Barcelona sommaren 2022 och har sedan dess gjort 105 mål och 20 assist på 156 matcher.