Uppgifter: Atletico Madrid jagar Andy Robertson

Han har varit Liverpool trogen sedan 2017.

Nu kan han vara på väg bort från England – och till Spanien.

Enligt Fabrizio Romano jagar Atletico Madrid Andrew Robertson.

Det har sedan en tid tillbaka stått klart att Liverpool förlorar Trent Alexander-Arnold till Real Madrid. En övergång som skapade en viss kritik hos Liverpool-anhängare.

Nu kan Premier League-mästarna vara på väg att tappa ytterligare en ytterback.

Det handlar om Andrew, ”Andy” Robertson, 31, som jagas av Atletico Madrid. Det är transferjournalisten Fabrizio Romano som skriver att Madrid-klubben har gjort skotten till sin ”högsta prioritet” under sommarfönstret.

Det kommer dock inte att bli någon enkel affär för ”Atleti” att lösa då Robertson uppges hållas högt av Arne Slot och hans stab. Detta trots att Slot är på väg att knyta till sig Bournemouths Milos Kerkez.

I Liverpool står Andrew Robertson noterad för spel i 342 matcher i vilka han har gjort elva mål och 67 assist. Hans kontrakt med ”The Reds” sträcker sig sommaren 2026.

🚨 EXCLUSIVE: Atlético Madrid top target at left back is Andy Robertson, appreciated internally as ideal candidate.

Not an easy deal at Liverpool rate him highly even with Kerkez due to join the club soon.

Atléti have Robertson higher than Theo on their shortlist at LB so far. pic.twitter.com/qfMctSCYrJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025