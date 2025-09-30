Uppgifter: Atletico Madrid kräver två miljarder för Alvarez

Han har gjort sex mål på de inledande sju La Liga-matcherna.

Nu kommer Sport med uppgifter om hur mycket Atletico Madrids Julian Alvarez kostar.

2,2 miljarder svenska kronor.

Foto: Bildbyrån

Så sent som i lördags slog han till med dubbla mål i Madrid-derbyt mot Real när hans Atletico Madrid vann med hela 5-2. Totalt sett är Julian Alvarez uppe på sex mål denna säsong, som innebär sju matcher.

Tre av målen gjorde han i matchen före helgens derby, mot Rayo Vallecano.

Argentinarens framfart har inte heller gått obemärkt förbi för klubbar som riktar blickarna mot honom. Däremot blir det ingen billig värvning att lösa.

Enligt spanska Sport kan Barcelona tänka sig att värva 25-åringen som en ersättare till Robert Lewandowski. Det sägs dock inte Atletico Madrid vara sugna på.

Därför har man också satt en mycket hög prislapp för sin juvel, på hela 200 miljoner euro – eller 2,2 miljarder kronor. Då kan de tänka sig att överväga en försäljning.

Alvarez kontrakt med Atletico Madrid sträcker fram till sommaren 2030.

