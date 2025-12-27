Uppgifter: Atlético Madrid visar intresse för Manu Koné

Manu Konés framtid i Roma kan bli kortvarig.

Enligt uppgifter följer Atlético Madrid mittfältaren och klubben kan komma att inkludera honom i en bytesaffär.

Foto: Bildbyrån



Roma värvade Manu Koné från Borussia Mönchengladbach sommaren 2024. Han anslöt först på lån, men övergången gjordes permanent under sommaren därpå.

I samband med den permanenta affären skrev Koné på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029. Trots det ryktas det redan nu om en möjlig ny flytt.

Enligt Diario AS, som hänvisar till italienska uppgifter, visar spanska storklubben Atlético Madrid intresse för fransmannen. Uppgifterna gör gällande att Atlético kan försöka inkludera Koné i en bytesaffär med Roma.

Roma ska i sin tur vara intresserat av att värva Giacomo Raspadori från Atlético Madrid. Den italienska klubben uppges vilja låna anfallaren med köpoption, medan Atlético endast ska vara villigt att släppa Raspadori genom en permanent övergång. Därför kan en bytesaffär där Koné ingår vara ett alternativ.

Sedan flytten till Roma har mittfältaren stått för två mål och fyra assist på totalt 66 tävlingsmatcher.