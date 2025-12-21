Uppgifter: Atlético Madrid visar intresse för Marco Asensio

Marco Asensio har fått ny fart på karriären i Fenerbahce.

Nu uppges Atlético Madrid överväga en värvning av spanjoren.

Foto: Bildbyrån



Efter en ojämn tid i Paris Saint-Germain och en kortare utlåning till Aston Villa skrev Marco Asensio i somras på för Fenerbahce. I Turkiet har 29-åringen fått ett rejält lyft och stått för åtta mål och fem assist på 13 ligamatcher.

De starka insatserna har väckt intresse utanför Turkiet. Enligt spanska Fichajes överväger Atlético Madrid att försöka knyta till sig Asensio, möjligen redan under januarifönstret.

En potentiell övergång skulle dock vara känslig, då Asensio spenderade åtta år i rivalen Real Madrid mellan 2015 och 2023. Hans kontrakt med Fenerbahce sträcker sig till sommaren 2028, med option på ytterligare ett år.