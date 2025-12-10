Uppgifter: Atletico och United in i jakten om Panichellis 

Joaquín Panichelli kan komma att lämna Strasbourg nästa år.

Flera klubbar har visat intresse.

Nu utmanar även Atlético Madrid och Manchester United om 23:åringen, enligt uppgifter.





Joaquín Panichelli anslöt till Stasborurg från Alaves inför säsongen. Den argentinske anfallaren har hittills gjort nio mål på 15 matcher i Ligue 1.



Hans leveranser har lett till att många klubbar visat intresse för anfallaren.

Milan, Barcelona, Chelsea och Aston Villa är några av klubbarna det ryktats om under hösten.

Nu skriver CaughtOffside att även Atlético Madrid och Manchester United utmanar om 23:åringen.

Kontraktet med Strasbourg sträcker sig till sommaren 2030.