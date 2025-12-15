Prenumerera

Uppgifter: Axel Sjöberg klar för ny irländsk klubb

Axel Sjöberg blir kvar på Irland.
Svensken lämnar St. Patrick’s för Waterford FC.
Det rapporterar irländska The Sun.

Axel Sjöberg lämnade BK Olympic för irländska St. Patrick’s Athletic. Nu ser svensken ut att byta St. Patricks mot ligakonkurrenten Waterford FC.

Irländska The Sun rapporterar att Sjöberg lämnar St. Patrick’s i samband med att hans kontrakt löper ut efter årsskiftet och går till just Waterford.

Högerbacken noterades för fem assist på 71 tävlingsmatcher för St. Patrick’s Athletic.

St. Patrick’s ligger på en femte plats i den irländska högstaligan.

Sjöberg har representerat klubbar som Hammarby, Brage och IK Frej.

