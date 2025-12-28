Uppgifter: Ayase Ueda kan ersätta Isak i Liverpool

Efter Alexander Isaks långtidsskada är Liverpool på jakt efter en ny anfallare.

Klubbens uppges rikta blickarna mot den japanske anfallaren Ayase Ueda inför januarfönstret.

Foto: Bildbyrån



Liverpool är i behov av en offensiv bredd inför januari och söker nya förstärkningar framåt. Nu rapporteras att ett namn har hamnat högt upp på klubbens lista. Nämligen Feyenoords Ayase Ueda.

Den 27-årige japanske landslagsmannen har stått för 19 mål på 25 matcher i alla tävlingar den här säsongen och ses som ett möjligt alternativ för att täcka upp under Alexander Isaks frånvaro efter ett brutet vadben.

Enligt 1908.NL ska Ueda finnas med på Liverpools kortlista tillsammans med flera andra offensiva alternativ när klubben planerar inför transferfönstret i januari.