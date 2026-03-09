Uppgifter: Bajen nära att vinna dragkamp om norsk talang
Odds BK:s Oliver Jordan Hagen är eftertraktad.
Nu uppges Hammarby säkra upp den 19-årige yttern.
Det rapporterar Aftonbladet.
Hammarby ser ut att stärka upp med en ny högerytter. Montader Madjed har ryktats till andra klubbar och kan lämna i sommar samtidigt som Oscar Johansson Schellhas sitter på ett utgående kontrakt.
Nu ser Hammarby ut att värva nytt på positionen. Enligt Aftonbladet har Bajen vunnit dragkampen om Odds BK:s Oliver Jordan Hagen, 19. Tidningen uppger att ingenting är påskrivet men att affären väntas bli klar i veckan.
Hagen ska vara jagad av flera skandinaviska klubbar och noteras för sju mål och tio assist på 40 matcher i Odds BK.
