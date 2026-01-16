Uppgifter: Bajen-talangen nära allsvensk konkurrent

Hammarby köpte loss Odera Samuel Adindu i somras.

Redan ett halvår senare så kan han vara på väg bort från Stockholmsklubben.

Han uppges nu vara högaktuell för IK Sirius.

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF lånade in Odera Samuel Adindu under vårsäsongen ifjol och efter bara ett halvår i HTFF så köptes yttern loss.

Totalt blev det 15 mål och fyra assist på 32 matcher för honom i HTFF förra säsongen, men att det blir spel i Hammarby den här säsongen är långt ifrån säkert.

Fotbolltransfers.com rapporterar nämligen nu att IK Sirius är i långt gångna förhandlingar med Hammarby gällande 19-åringen.

Enligt sajten väntas han skriva på för den allsvenska konkurrenten ifall de sista detaljerna faller på plats.

19-åringens kontrakt med Hammarby, som skrevs i somras, är skrivet fram till sommaren 2029.

Senare denna fredag kommer Expressen med uppgifter om att bara detaljer återstår innan affären är klar.