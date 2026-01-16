Uppgifter: Bajen-talangen nära allsvensk konkurrent
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hammarby köpte loss Odera Samuel Adindu i somras.
Redan ett halvår senare så kan han vara på väg bort från Stockholmsklubben.
Han uppges nu vara högaktuell för IK Sirius.
Hammarby IF lånade in Odera Samuel Adindu under vårsäsongen ifjol och efter bara ett halvår i HTFF så köptes yttern loss.
Totalt blev det 15 mål och fyra assist på 32 matcher för honom i HTFF förra säsongen, men att det blir spel i Hammarby den här säsongen är långt ifrån säkert.
Fotbolltransfers.com rapporterar nämligen nu att IK Sirius är i långt gångna förhandlingar med Hammarby gällande 19-åringen.
Enligt sajten väntas han skriva på för den allsvenska konkurrenten ifall de sista detaljerna faller på plats.
19-åringens kontrakt med Hammarby, som skrevs i somras, är skrivet fram till sommaren 2029.
Senare denna fredag kommer Expressen med uppgifter om att bara detaljer återstår innan affären är klar.
Den här artikeln handlar om: