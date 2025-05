Uppgifter: Bajen visar intresse för Kjartan Mar Kjartansson

Den isländska mittfältaren Kjartan Mar Kjartansson har imponerat i isländska Stjarnan.

Det har i sin tur lett till att Hammarby har fått upp ögonen för 18-åringen.

Detta enligt den isländska journalisten Orri Rafn Sigurdarson.

Under vintern som gick ryktades det mycket om att alla tre Stockholmklubbarna (AIK, Djurgården och Hammarby) visade intresse för Ari Sigurpalsson – som till slut hamnade i IF Elfsborg.



Nu kan en annan isländsk talang vara på väg till Sverige.



Enligt den isländske journalisten Orri Rafn Sigurdarson är Hammarby intresserade av Kjartan Mar Kjartansson, 18, som till vardags spelar i högstadivisionsklubben Stjarnan.



Den defensive mittfältaren har spelat 54 matcher för klubben som just nu ligger sjua i tabellen efter fyra spelade matcher. Han har även gjort nio matcher för Islands U19-landslag och sitter på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen.



Uppgifterna gör även gällande att Bajen har följt Kjartansson under en tid och att intresset kan konkretiseras inom kort.