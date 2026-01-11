Uppgifter: Balotelli klar för flytt till Förenade Arabemiraten

Mario Balotelli ser ut att ha hittat en ny klubb.

Efter ett halvår utan jobb har han skrivit på för Al Ittifaq i den Förenade Arabemiraten.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Den 35-årige Mario Balotelli är fortsatt klubblös efter att ha lämnat italienska Genoa under sommaren. Nu ser hans karriär ut att fortsätta i Mellanöstern.

Lyssnar man till rapporter från de två transferexperterna Fabrizio Romano och Gianluca Di Marzio har anfallaren skrivit på ett avtal med Al Ittifaq i den Förenade Arabemiraten under helgen.

Hans nya avtal ska, enligt Di Marzio, sträcka sig över två och ett halvt år och stjärnan ska även ha synts på en flygplats där destinationen ska vara den Förenade Arabemiraten.

”Jag är fortfarande bäst. Vi förhandlade i Italien, men det var inte rätt för mig”, ska han ha sagt i en video från flygplatsen.

Tidigare i sin karriär har Mario Balotelli spelat för klubbar som Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marseille, Brescia, Monza, Adana Demispor, Sion och Genoa.