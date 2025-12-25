Uppgifter: Barça drar sig ur jakten på Guehi

Barcelona ville värva Crystal Palaces Marc Guehi.

Men efter samtal med spelarens representanter har klubben dragit sig ur.

Det rapporterar spanska Mundo Deportivo.

Foto: Bildbyrån

Sedan i somras har Crystal Palace-mittbacken Marc Guehi varit eftertraktad av flera storklubbar. En av dem är Barcelona som ska ha varit i kontakt med spelarens agenter.

Samtidigt har andra klubbars intresse satt käppar i hjulen för Barça i och med den tuffa ekonomiska sitsen. Enligt spanska Mundo Deportivo har Barcelona dragit sig urjakten på Guehi i samband med att Liverpool och Bayern München har erbjudit honom en mycket större lön.

Marc Guehis kontrakt med Crystal Palace löper ut sommaren 2026 och väntas lämna på fri transfer. Den här säsongen noteras han för två mål och tre assist på 16 matcher i Premier League.