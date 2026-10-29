Uppgifter: Barça följer City-klare supertalangen

Barcelona håller ett öga på amerikanska supertalangen Cavan Sullivan.

Enligt uppgifter har 17-åringen redan ett föravtal med Manchester City.

Men övergången kan påverkas av Citys fall mot Premier League.

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Cavan Sullivan räknas som en av USA:s största fotbollstalanger. Mittfältaren i Philadelphia Union har ett föravtal om att gå till Manchester City när han fyller 18 år, men enligt katalanska Sport är det inte säkert att det blir så.

Sullivans agent har antytt att övergången kan påverkas av Citys pågående fall mot Premier League och de straff som klubben riskerar. Den osäkerheten har fått flera europeiska storklubbar att reagera.

Enligt Sport är Barcelona en av klubbarna som följer situationen noga. Även Real Madrid, Chelsea, Liverpool och PSG uppges vara intresserade.