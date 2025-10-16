Uppgifter: Barca i kontakt med Vlahovic

Barcelona är på jakt efter en ersättare till Robert Lewandowski.

Enligt italienska Tuttosport har ”Barça” redan kontakt med Juventus Dusan Vlahovic.

Foto: Alamy

Den serbiska anfallaren Dusan Vlahovic är inne på sitt sista kontraktsår med Juventus, och samtidigt jagar Barcelona en ersättare till Robert Lewandowski, vars kontrakt går ut efter säsongen. En perfekt matchning? Ja, kanske.

Enligt italienska Tuttosport, som följer Juventus nära, har den katalanska gigantens sportchef, Deco, redan kontaktat Juve-anfallarens entourage om en övergång. Kontakten ska ha pågått sedan i augusti förra året. Ännu ska inget beslut ha tagits från någon av parterna, enligt uppgifterna.

Tuttosport skriver dessutom att Vlahovic ska vara mycket positiv till en transfer till Barcelona, samtidigt som Juventus inte ska vilja erbjuda honom ett nytt kontrakt. Därmed kan strikern ansluta till ”Barça” gratis i samband med att kontraktet går ut efter säsongen.