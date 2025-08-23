Roony Bardghji kan lånas ut.

Barcelona kan släppa honom på grund av ekonomiska svårigheter.

Detta enligt spanska Sport.

Det har ryktats om att Roony Bardghji kommer att få en plats i Barcelonas A-lag, efter att ha värvats in i somras. Svensken ska ha imponerat så pass mycket under försäsongsturnén.

Samtidigt finns det faktorer som sätter käppar i hjulen. Svensken har inte kunnat registrerats som spelare i Barcelona på grund av klubbens problem med att förhålla sig till de olika ekonomiska regelverken.

Nu rapporterar spanska Sport att andra spelare kommer att prioriteras i registreringen före Bardghji. Det innebär att 19-åringen kan lånas ut innan transferfönstret stänger. Enligt Sport finns det en tidspress för att få igenom registreringen och om det inte hinner lösa sig finns det möjlighet för spel i B-laget.

Dessutom uppger Sport att Bardghji ovh Barcelona är öppna för en utlåning.