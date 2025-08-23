Uppgifter: Barça kan låna ut Bardghji
Roony Bardghji kan lånas ut.
Barcelona kan släppa honom på grund av ekonomiska svårigheter.
Detta enligt spanska Sport.
Det har ryktats om att Roony Bardghji kommer att få en plats i Barcelonas A-lag, efter att ha värvats in i somras. Svensken ska ha imponerat så pass mycket under försäsongsturnén.
Samtidigt finns det faktorer som sätter käppar i hjulen. Svensken har inte kunnat registrerats som spelare i Barcelona på grund av klubbens problem med att förhålla sig till de olika ekonomiska regelverken.
Nu rapporterar spanska Sport att andra spelare kommer att prioriteras i registreringen före Bardghji. Det innebär att 19-åringen kan lånas ut innan transferfönstret stänger. Enligt Sport finns det en tidspress för att få igenom registreringen och om det inte hinner lösa sig finns det möjlighet för spel i B-laget.
Dessutom uppger Sport att Bardghji ovh Barcelona är öppna för en utlåning.
