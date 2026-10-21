Uppgifter: Barcelona överväger förstärkning i januari

Förlusten mot PSG har satt fokus på Barcelonas försvar.

Enligt uppgifter överväger klubben att värva en försvarare i januari.

Bastoni fanns på listan i somras, men Hansi Flick sa nej.

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Barcelona släppte in fyra mål när laget förlorade med 4–2 mot Paris Saint-Germain i Champions League.

Nu har klubbledningen börjat diskutera att värva en rutinerad försvarare redan i vinter, enligt katalanska Sport. Det kan bli antingen en mittback eller en ytterback.

Flick stoppade Bastoni

Sportchefen Deco ville förstärka försvaret redan i somras, och Inters Alessandro Bastoni var det hetaste namnet. Hansi Flick sa dock nej. Han ville i stället ge chansen till spelarna som redan fanns i klubben och trodde på Pau Cubarsí och Gerard Martín som mittbackspar. Barça kopplades också ihop med Aymeric Laporte, men klubben satsade till slut på anfallet.

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Läget har dessutom blivit värre på grund av skador. Eric García och Jules Koundé har drabbats av mindre skador, och Andreas Christensen har fortfarande problem med kroppen. Det gör att Flick har allt färre försvarare att välja bland.

En värvning uppges dock hänga på ekonomin. Barça har lite utrymme i lönebudgeten och kan behöva sälja en ytterback innan klubben kan värva någon ny. De populäraste namnen för försäljning ryktas vara Koundé eller Alejandro Balde.

Nästa match är El Clásico mot Real Madrid på söndag.