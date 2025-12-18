Uppgifter: Barcelona förlänger med Hansi Flick

Barcelona vill förlänga med tränaren Hansi Flick.

Det nya kontraktet ska sträcka sig till 2028.

Det rapporterar tyska Bild.

Foto: Bildbyrån

Hansi Flick tog över som tränare i Barcelona sommaren 2024. Hittills har han tagit klubben till en ligatitel och två spanska cuptitlar.

Nu uppges Barcelona vara nöjda med tränaren och vill förlänga hans kontrakt i förtid. Enligt den tyska tidningen Bild vill klubben skriva ett nytt avtal med Flick som sträcker sig till 2027.

Samtidigt finns det ett problem för Barça. Den svåra ekonomiska situationen kan påverka en kontraktsförlängning med Flick. Detta då de uppges vilja värva in flera ”stjärnspelare”, enligt Bild.

Hansi Flicks nuvarande kontrakt sträcker sig över juni 2027.