Uppgifter: Barcelona förlänger med Raphinha

Barcelona uppges vara överens med lagkaptenen Raphinha om ett nytt långtidskontrakt.

Enligt Fabrizio Romano förlängs avtalet till sommaren 2030.

Barcelona uppges ha gjort klart med en viktig kontraktsförlängning.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano är den spanska storklubben överens med lagkaptenen och nyckelspelaren Raphinha, 29, om ett nytt avtal som sträcker sig till sommaren 2030. Romano uppger samtidigt att Barcelona väntas presentera förlängningen inom kort.

Raphinhas nuvarande kontrakt med klubben löper till 2028. Brassen anslöt från Leeds sommaren 2022 och har sedan dess noterats för 89 mål och 62 assist på 185 matcher.