Uppgifter: Barcelona ger sig in i en tuff jakt på Gordon

Anthony Gordon gör succé i Newcastle och flera klubbar vill värva honom.

Nu tar sig även Barcelona in i jakten, det uppger Sport och Mundo Deportivo.

Anthony Gordon som till vardags tillhör Newcastle står noterad för 17 mål och fem assist denna säsong. Hans prestationer drar till sig intresse från flera håll och tidigare har det rapporterats om att Arsenal och Bayern München ska vara intresserade.

Flera spanska tidningar, bland annat Sport och Mundo Deportivo uppger att Barcelona har tagit sig in i jakten på Gordon. Sports uppgifter gör gällande att kontakt mellan Barcelona och Gordons agenter har tagits.

Men det finns svårigheter med en övergång till Barcelona. Först och främst från det starka intresset från andra klubbar samt prislappen på yttern som Barcelona tycker är för hög.