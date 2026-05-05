Uppgifter: Barcelona ger sig in i jakten på Kroupi

FC Barcelona uppges vilja värva talangen Junior Kroupi.

Men enligt uppgifter vill Bournemouth behålla sin anfallare.

Den 19-årige anfallaren Junior Kroupi fortsätter att dra till sig intresse från Europas toppklubbar. Tidigare har lag som Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea och Liverpool kopplats ihop med spelaren.

Nu uppges även FC Barcelona vilja ge sig in i jakten inför sommarens transferfönster. Klubben sägs ha följt Kroupi under en längre tid och ser honom som en långsiktig investering.

Samtidigt vill Bournemouth behålla sin anfallare, som har kontrakt till 2030.

Kroupi anslöt från FC Lorient under vintern 2025 och har denna säsong gjort tolv mål på 30 matcher i Premier League.

Han har även representerat Frankrikes U21-landslag.