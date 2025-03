Uppgifter: Barcelona har Tonali på sin radar

Sandro Tonali drar till sig intresse från flera toppklubbar.

En av dess är FC Barcelona, som har italienaren på sin radar.

Det rapporterar den spanska tidningen Mundo Deportivo.

Det var under sommaren 2023 som Sandro Tonali lämnade AC Milan för spel i Newcastle United.



Kort därefter stängdes mittfältaren av i tio månader då han tidigare hade spelat på sitt eget lags matcher, vilket är olagligt.



Efter att 24-åringens avstängning hävdes har han blivit en central del i Eddie Howes Newcastle som nyligen vann den engelska ligacupen genom att slå Liverpool i finalen.



Frågan är dock om Tonali blir kvar i Newcastle efter sommaren?



Uppgifter från spanska Mundo Deportivo gör nämligen gällande att Barcelona har mittfältaren på sin radar. Enligt tidningen ska ”Barca” ha följt Tonali under en längre tid men en flytt under sommaren ses inte som trolig.



Detta då Barcelona dras med finansiella problem och har för avsikt att stärka andra positioner än det centrala mittfältet under sommaren.



I Newcastle har Tonali kontrakt till och med sommaren 2028. I klubben står han noterad för 47 matcher i vilka han har gjort fyra mål och två assist.