Uppgifter: Barcelona intresserat av Harry Kane

Barcelona tittar på en framtida anfallare.

Enligt El Nacional vill den katalanska jätten värva Bayern Münchens Harry Kane.

Foto: Bildbyrån

FC Barcelona vill förstärka truppen. Den nuvarande anfallsstjärnan Robert Lewandowski sitter på ett kontrakt som löper ut nästa sommar. Därför uppges Barça titta på flera alternativ till den polske spjutspetsen inför nästa säsong.

Enligt El Nacional ses Bayern München-stjärnan Harry Kane som den optimala ersättaren till Lewandowski. El Nacional skriver även att Barça-tränaren Hansi Hlick tycker om Kane som spelare och att han skulle passa in i deras spel.

Kanes nuvarande kontrakt med Bayern München löper ut sommaren 2027.