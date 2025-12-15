Uppgifter: Barcelona intresserat av norrman

Barcelona tittar på en ny högerback.

Den spanska klubben visar intresse för norske Julian Ryerson, 29.

Det rapporterar tyska Sky Sports.

Foto: Alamy

Barcelona vill stärka upp i försvaret. Då finns Borussia Dortmunds Julian Ryerson med på klubbens önskelista.

Enligt tyska Sky Sports tittar Barça på en backup till Jules Koundé och Ryerson anses vara den perfekta lösningen. Barcelona uppges ha varit i samtal med den norske spelarens representanter samtidigt som spelaren själv är öppen för att lämna Dortmund.

Ryerson anslöt till Dortmund 2023 och sitter på ett avtal som sträcker sig till sommaren 2028.

29-åringen noteras för sju mål på 121 matcher för den tyska klubben.