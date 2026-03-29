Uppgifter: Barcelona jagar Bastoni – Inter öppnar för bytesaffär

Barcelona vill värva Alessandro Bastoni i sommar.

Nu kan en bytesaffär med Inter bli lösningen där spelare kan ingå.

Barcelona planerar att förstärka försvaret inför sommarens transferfönster och har pekat ut Inters mittback Alessandro Bastoni som en toppkandidat.

Tidigare uppgifter om en sänkt prislapp har ökat möjligheterna till en affär. Enligt Calciomercato är Inter nu öppet för en lösning där spelare från Barcelona kan ingå tillsammans med pengar.

Ferran Torres nämns som ett alternativ i en bytesaffär. Anfallaren väntas kunna lämna klubben och har även intresse från andra storklubbar. Även Dani Olmo uppges finnas på Inters radar, men Barcelona är mer tveksamt till att släppa mittfältaren.

Förhandlingar väntas intensifieras under våren, samtidigt som Barcelona försöker nå en överenskommelse med Bastoni om personliga villkor.