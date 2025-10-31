Uppgifter: Barcelona jagar succéanfallaren

Joaquín Panichelli har utmärkt sig i Strasbourg.

Nu jagas han av bland annat Barcelona, Milan och Chelsea.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Strasbourg-anfallaren Joaquín Panichelli har inlett säsongen i Ligue 1 starkt. På de senaste tio matcherna har argentinaren gjort nio mål.

Succén har nu uppmärksammats av flera storklubbar i Europa.

Enligt italienska La Gazzetta dello Sport visar blanda annat Barcelona intresse för Panichelli. Den spanska klubben är inte ensam om att försöka värva 23-åringen. Även Chelsea och Milan är redo att försöka plocka in honom.

Panichellis kontrakt med Strasbourg sträcker sig till sommaren 2030.