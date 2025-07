Uppgifter: Barcelona närmar sig Rashford

Barcelona närmar sig Marcus Rasford och ser ut att lämna Manchester United, det uppger The The Athletic.

The Athletic rapporterar under lördagen att Barcelona – via mellanhänder – lagt ett bud att låna Rashford nästa säsong och budet innehåller även köpoption.

Manchester United har accepterat förslaget, men än så länge är övergången inte klar. Parterna fortsätter att föra dialog och är i slutstadiet.