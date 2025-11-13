Uppgifter: Barcelona prioriterar Kane-värvning

Harry Kane är eftertraktad.

Enligt brittiska The Guardian ser Barcelona engelsmannen som en ersättare till Lewandowski.

Foto: Bildbyrån

Bayern Münchens Harry Kane har tidigare koplats ihop med Barcelona. Klubbens nuvarande anfallsstjärna Robert Lewandowski sitter på ett ett kontrakt som löper ut sommaren 2026 – och nu har de hittat sin drömersättare.

Enligt brittiska The Guardian är Kane högst upp på Barças lista till att ta efter den polske anfallaren. Uppgifterna gör även gällande att Kane sitter på en utköpsklausul på 57 miljoner pund (drygt 710 miljoner kronor) i kontraktet med Bayern München.

Kane står noterad för 23 mål och tre assist på 17 tävlingsmatcher den här säsongen.