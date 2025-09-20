Uppgifter: Barcelona-stjärnan nära nytt kontrakt
Frenkie de Jong ser ut att stanna i Barcelona.
Ett nytt kontrakt uppges vara nära.
Det rapporterar Fabrizio Romano.
Frenkie de Jong sitter på ett kontrakt till sommaren 2026 med Barcelona. Nu ser mittfältaren ut att bli kvar i den spanska storklubben.
Enligt transfergurun Fabrizio Romano har Barcelonas sportchef Deco sagt att ett nytt avtal förbereds.
– Förhandlingarna med Frenkie de Jong pågår, jag tror att vi kommer att nå en överenskommelse, säger han enligt Romano.
– Han är lycklig i Barcelona, och vi är nöjda med honom.
De Jong anslöt till Barcelona sommaren 2019 och står noterad för 19 mål och 23 assist på 262 matcher.
