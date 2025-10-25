Uppgifter: Barcelona vill förlänga med Rashford

Marcus Rashford, 27, spelar i Barcelona på lån.

Nu vill den katalanska klubben säkra upp engelsmannen.

Detta enligt transfer-journalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Marcus Rashford anslöt till Barcelona från Manchester United under sommaren på ett lån. Avtalet sträcker sig till sommaren 2026 och nu kan det bli en längre tid i Spanien.

Enligt silly-journalisten Nicolo Schira planerar Barcelona på att behålla engelsmannen. Barça uppges vilja köpa loss honom i en permanent lösning. The Sun har tidigare rapporterat att prislappen ligger på cirka 30 miljoner pund, motsvarande ungefär 380 miljoner kronor, på 27-åringen.

Rashford står noterad för fem mål och sex framspel på hans tolv första matcher i Barcelona.