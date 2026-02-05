Robert Lewandowski har ryktats bort från Barcelona.

Men den spanska klubben vill behålla honom.

Detta enligt ESPN.

Foto: Bildbyrån

Robert Lewandowskis framtid i Barcelona har varit oklar. Den polske stjärnan har kopplats ihop med en drös klubbar från olika ligor, däribland MLS, Saudiarabien och Premier League.

Nu kommer ESPN med motsägande uppgifter. Enligt ESPN vill Barcelona förlänga avtalet med Lewandowski – men endast om han går ner i lön.

Enligt ESPN:s uppgifter är Barça-tränaren Hansi Flick inte nöjd med anfallarens attityd och hur han har presterat på planen. Avtalet löper ut i sommar men nu vill klubben behålla honom, åtminstone till 2027.

Lewandowski noteras för 12 mål och tre assist på 27 tävlingsmatcher den här säsongen.