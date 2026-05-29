Uppgifter: Barcelona vill ha mittback

Josko Gvardiol, 24, intresserar flera klubbar.

Barcelona hoppas kunna säkra upp mittbacken i sommar.

Det uppger spanska Cadena Cope.

24-årige mittbacken Josko Gvardiol väcker intresse. Nu vill FC Barcelona säkra upp honom. Han har i nuläget ett år kvar på sitt kontrakt med Manchester City och Barcelona hoppas kunna köpa honom till en billig peng, det uppger Cadena Cope.

Om Manchester City skulle förlänga med 24-åringen kommer det bli svårt för den spanska storklubben att genomföra en affär.

Härnäst väntar VM-spel med Kroatien.