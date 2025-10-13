Marcus Rashford gick på lån till Barcelona i somras.

Nu vill den spanska klubben köpa honom, detta enligt uppgifter från The Sun.

Foto: Bildbyrån

Marcus Rashford lånades i somras ut från Manchester United till Barcelona och han har fått en stark start i sin nya klubb. På tio matcher har den engelske anfallaren redan stått för tre mål och fem assister.

Enligt The Sun är Barcelona nöjda med Rashfords insats och klubben överväger nu att köpa loss honom permanent. Tidningen uppger att prislappen ligger på cirka 30 miljoner pund, motsvarande ungefär 380 miljoner kronor.

I Rashfords låneavtal finns en köpoption, men detaljerna kring summan har inte offentliggjorts.

Just nu är 27-åringen på landslagsuppdrag med England som på tisdag kväll möter Lettland i VM-kvalet.