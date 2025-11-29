Uppgifter: Barcelona vill värva Guehi – konkurrerar Liverpool

Marc Guehi har kopplats ihop med flera storklubbar inför sitt utgående kontrakt.

Nu rapporteras Barcelona ha placerat Crystal Palace-backen högt upp på sin önskelista.

Marc Guehi kontrakt med Crystal Palace löper ut efter säsongen, och han har därför blivit ett intressant alternativ för flera europeiska toppklubbar. Han har tidigare kopplats ihop med Liverpool.

Enligt Mundo Deportivo är Guehi ett av huvudspåren för Barcelona när klubben planerar sina förstärkningar inför nästa sommar. Tidningen uppger att han finns med bland de alternativ man överväger i sin jakt på en ny mittback.

Redan i vinter kan Guehi dessutom börja förhandla om ett förhandskontrakt med valfri klubb, då han blir fri att lämna Crystal Palace efter säsongen utan övergångssumma. Samma uppgifter gör gällande att Barcelona även undersöker möjligheten att värva en vänsterytter och en central anfallare nästa sommar.