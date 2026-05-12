Här är Graham Potters VM-trupp – flera skrällar
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Graham Potter tar ut Sveriges trupp till sommarens VM.
Under tisdagen presenterades VM-truppen.
Här är manskapet som representerar Sverige i VM.
Svenska landslaget är klara för VM efter att Blågult lyckades vinna mot både Ukraina och Polen tidigare i år.
I VM spelar Sverige i grupp F mot Japan, Tunisien och Nederländerna. ”Blågults” premiär blir mot Tunisien den 15 juni följt av matcher mot Nederländerna och Japan.
Tidigare i dag har det rapporterats att Hugo Larsson inte kommer bli uttagen i VM.
– Det är självklart en väldigt spännande dag att få presentera en VM-trupp för Sverige. Det är en ära för mig, säger Graham Potter i samband med uttagningen.
Nu har förbundskapten Graham Potter tagit ut sin VM-trupp med 26 spelare.
Uppgifterna om Hugo Larsson visade sig stämma och Eintracht Frankfurt-spelaren fanns inte med bland de 26 spelarna som togs ut. Även Roony Bardghji, Williot Swedberg och Herman Johansson lämnades utanför truppen.
Johansson kommer däremot finnas med i truppen som reserv för Carl Starfelt, som har brottats med en skada under den senaste tiden.
Den slutgiltiga truppen ska skickas in till Fifa den 1 juni.
Sverige ställs mot Tunisien, Nederländerna och Japan i sommarens VM-slutspel.
VM-truppen:
Målvakter:
Kristoffer Nordfeldt
Viktor Johansson
Jacob Widell Zetterström
Försvarare:
Hjalmar Ekdal
Gabriel Gudmundsson
Isak Hien
Emil Holm
Gustaf Lagerbielke
Viktor Nilsson Lindelöf
Eric Smith
Carl Starfelt
Elliot Stroud
Daniel Svensson
Mittfältare/anfallare:
Taha Ali
Yasin Ayari
Lucas Bergvall
Alexander Bernhardsson
Anthony Elanga
Viktor Gyökeres
Alexander Isak
Jesper Karström
Gustaf Nilsson
Benjamin Nygren
Ken Sema
Mattias Svanberg
Besfort Zeneli
Den här artikeln handlar om: