Här är Graham Potters VM-trupp – flera skrällar

Graham Potter tar ut Sveriges trupp till sommarens VM.

Under tisdagen presenterades VM-truppen.

Här är manskapet som representerar Sverige i VM.

Svenska landslaget är klara för VM efter att Blågult lyckades vinna mot både Ukraina och Polen tidigare i år.

I VM spelar Sverige i grupp F mot Japan, Tunisien och Nederländerna. ”Blågults” premiär blir mot Tunisien den 15 juni följt av matcher mot Nederländerna och Japan.

Tidigare i dag har det rapporterats att Hugo Larsson inte kommer bli uttagen i VM.

– Det är självklart en väldigt spännande dag att få presentera en VM-trupp för Sverige. Det är en ära för mig, säger Graham Potter i samband med uttagningen.

Nu har förbundskapten Graham Potter tagit ut sin VM-trupp med 26 spelare.

Uppgifterna om Hugo Larsson visade sig stämma och Eintracht Frankfurt-spelaren fanns inte med bland de 26 spelarna som togs ut. Även Roony Bardghji, Williot Swedberg och Herman Johansson lämnades utanför truppen.

Johansson kommer däremot finnas med i truppen som reserv för Carl Starfelt, som har brottats med en skada under den senaste tiden.

Den slutgiltiga truppen ska skickas in till Fifa den 1 juni.

VM-truppen:

Målvakter:

Kristoffer Nordfeldt

Viktor Johansson

Jacob Widell Zetterström

Försvarare:

Hjalmar Ekdal

Gabriel Gudmundsson

Isak Hien

Emil Holm

Gustaf Lagerbielke

Viktor Nilsson Lindelöf

Eric Smith

Carl Starfelt

Elliot Stroud

Daniel Svensson

Mittfältare/anfallare:

Taha Ali

Yasin Ayari

Lucas Bergvall

Alexander Bernhardsson

Anthony Elanga

Viktor Gyökeres

Alexander Isak

Jesper Karström

Gustaf Nilsson

Benjamin Nygren

Ken Sema

Mattias Svanberg

Besfort Zeneli