Uppgifter: Bardghji kunde ha lånats ut till FC Köpenhamn

Förra sommaren lämnade Roony Bardghji FC Köpenhamn för FC Barcelona.

Kort efter övergången var han dock nära att lånas tillbaka till den danska klubben.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2025 som Roony Bardghji, från nära ingenstans, lämnade FC Köpenhamn för spel i ett av världens bästa lag – FC Barcelona.

Då handlade mycket av mediarapporteringen om huruvida svensken skulle få en chans i katalanernas A-lag eller inte. Därför var också en utlåning på agendan när Bardghji lämnade Danmark för Spanien.

Det rapporterar spanska Sport som skriver att det länge var på tapeten att 20-åringen skulle lånas ut från ”Barca” direkt. Ett av alternativet som var aktuellt då var FCK, som han precis hade lämnat.

Något utlån blev det dock aldrig och istället har Bardghji spelat 22 matcher för La Liga-ledaren i vilka det har blivit två mål och fyra assist.

Senare i dag har han chans att få speltid i Sveriges playoff-semifinal mot Ukraina som spelas i Valencia. Den matchen har avspark klockan 20.45.