Uppgifter: Bastoni har tackat ja till Barcelona

Alessandro Bastoni uppges vara redo att lämna Inter.

Han har enligt uppgifter tackat ja till Barcelona.

Foto: Bildbyrån

Alessandro Bastoni har under en tid kopplats ihop med en flytt från Inter, där både Barcelona och Liverpool pekats ut som intressenter.

Nu rapporterar Marca att den italienske landslagsbacken är beredd att ta nästa steg i karriären. Enligt uppgifterna har Bastoni haft dialog med Barcelona och ska ha gett grönt ljus till en flytt i sommar.

Samtidigt återstår förhandlingar mellan klubbarna. Tidigare uppgifter gör gällande att Inter kräver omkring 70 miljoner euro för att släppa mittbacken.

Bastoni har varit en nyckelspelare i Inter under flera säsonger och står noterad för nära 300 matcher i klubben. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2028.