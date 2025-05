Uppgifter: Bayer Leverkusen har ten Hag på sin lista

Bayer Leverkusen letar efter en ny tränare.

Detta då man kommer att bli av med Xabi Alonso inom kort.

Nu uppger The Athletic att Leverkusen har med Erik ten Hag på sin shortlist.

Xabi Alonso tog en historisk ligatitel med Bayer Leverkusen ifjol.



Den tyska storklubben gick även obesegrade genom hela Bundesliga-säsongen.



Förra veckan stod det klart att spanjoren lämnar efter denna säsong, vilket klubben meddelade under fredagen.



Vem ska då ersätta den förre storspelaren på tränarbänken?



Erik ten Hag, uppger The Athletic.



De skriver åtminstone att den tyska klubben har med honom på sin shortlist över tränare som kan ta över efter Alonso.



Nederländaren har tidigare varit tränare för Ajax, Go Ahead Eagles och Manchester United, som han fick sparken från i oktober 2024.



Sedan dess har 55-åringen stått utan tränarjobb – men kan alltså snart börja träna ett lag i Bundesliga.