Uppgifter: Bayern München jobbar på Kane-förlängning

Bayern München vill behålla Harry Kane, 32.

Klubben för samtal om en förlängning med stjärnan.

Det rapporterar silly-journalisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Harry Kane har gjort succé i Bayern München. Den här säsongen har engelsmannen svarat för 45 mål och fem assist på 38 tävlingsmatcher.

Det har tidigare bekräftats att Bayern München jobbat på att förlänga med Kane. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano jobbar klubben aktivt för att lösa ett nytt avtal.

Romano uppger att Bayern vill behålla 32-åringen och att samtal kring de finansiella och ekonomiska villkoren förs.

Harry Kanes kontrakt med den tyska klubben sträcker sig till 2027.