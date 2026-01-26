Närmar sig förlängning med Kane: ”Vi förhandlar med Harry”

Harry Kanes framtid i Bayern München har varit ett föremål för diskussion under den senaste tiden.

Nu menar klubbens sportchef, Max Eberl, att man närmar sig en förlängning.

Harry Kane har öst in mål den här säsongen för Bayern München. Den engelske forwarden noteras för hela 34 mål på 30 matcher, samtidigt som det har ryktats om en flytt för Kane. Detta till klubbar som Barcelona, Manchester United och Tottenham Hotspur.

Nyligen bekräftade Kane att han trivs i den tyska klubben och inte har bråttom att lämna. För en tid sedan rapporterade också den tyska Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg att Bayern München planerar att förlänga Kanes kontrakt.

Nu menar klubbens sportchef, Max Eberl, att man har gjort framsteg i diskussionerna.

– Vi förhandlar med Harry, säger sportchefen enligt Talksport.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att Bayern München vill skriva ett nytt avtal till 2028 eller 2029. Harry Kanes nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2027.