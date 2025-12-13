Uppgifter: Bayern-stjärnan kan förlänga till 2028

Bayern München vill säkra upp en spelare.

Klubben uppges vara i förhandlingar med Serge Gnabry, 30, om ett nytt avtal till 2028.

Det rapporterar silly-journalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Bayern München vill förlänga med Serge Gnabry. Den offensive pjäsen sitter på ett nuvarande kontrakt som löper ut sommaren 2026.

Enligt transfer-journalisten Nicolo Schira ska klubben vara i förhandlingar om ett nytt avtal som sträcker sig till 2028. I kontraktet ska det även finnas en option till att förlänga ytterligare ett år.

#BayernMunich are in talks with Serge #Gnabry for the contract extension until 2028 with the option for 2029. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 13, 2025

Gnabry anslöt till Bayern München 2017 och noteras för totalt 98 mål och 67 assist på 304 matcher i klubben.