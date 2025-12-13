Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Bayern-stjärnan kan förlänga till 2028

Nilo Ek
Bayern München vill säkra upp en spelare.
Klubben uppges vara i förhandlingar med Serge Gnabry, 30, om ett nytt avtal till 2028.
Det rapporterar silly-journalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Bayern München vill förlänga med Serge Gnabry. Den offensive pjäsen sitter på ett nuvarande kontrakt som löper ut sommaren 2026.

Enligt transfer-journalisten Nicolo Schira ska klubben vara i förhandlingar om ett nytt avtal som sträcker sig till 2028. I kontraktet ska det även finnas en option till att förlänga ytterligare ett år.

Gnabry anslöt till Bayern München 2017 och noteras för totalt 98 mål och 67 assist på 304 matcher i klubben.

