Uppgifter: Bayern-stjärnan vill till Arsenal

Bayern Münchens Leon Goretzka drömmer om spel i England.

Med största chans kan det bli Arsenal.

Det rapporterar Bild-journalisten Christian Falk.

Foto: Bildbyrån

Leon Goretzka, 31, väntas lämna Bayern München efter säsongen. Bild-journalisten uppger att mittfältarens framtid kan bli i England.

Enligt Falk har Goretzka som ambition att spela i Premier League och där serieledande Arsenal ses som ett alternativ. Övergången kan bli verklighet förutsatt att ”Gunners” lägger ett bud på 31-åringen.

Leon Goretzka anslöt till Bayern München 2018 och har svarat för 48 mål tillika assist på 296 matcher.