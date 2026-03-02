Uppgifter: Bayern-stjärnan vill till Arsenal
Bayern Münchens Leon Goretzka drömmer om spel i England.
Med största chans kan det bli Arsenal.
Det rapporterar Bild-journalisten Christian Falk.
Leon Goretzka, 31, väntas lämna Bayern München efter säsongen. Bild-journalisten uppger att mittfältarens framtid kan bli i England.
Enligt Falk har Goretzka som ambition att spela i Premier League och där serieledande Arsenal ses som ett alternativ. Övergången kan bli verklighet förutsatt att ”Gunners” lägger ett bud på 31-åringen.
Leon Goretzka anslöt till Bayern München 2018 och har svarat för 48 mål tillika assist på 296 matcher.
